‘Atatürk düşmanı danışmanlar cirit atıyor’

CHP'DEN istifa eden eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Maalesef CHP Genel Merkezi seçilenlerin değil, atanan ve sayısını kendisinin bile hatırlayamadığı, içlerinde bir numaralı Atatürk düşmanlarının da olduğu danışmanların cirit attığı bir yer olmuştur" sözleriyle eleştirdi.

"ÖZEL'İ DESTEKLİYORUM"

KENDİSİNE yönelik şantaj ve tehdit iddialarının ardından CHP'den istifa eden Teoman Sancar, "Kılıçdaroğlu, maalesef 86 maddeden oluşan CHP tüzüğünü bir gün bile uygulamadığı gibi partiyi danışmanları tarafından yönettirmiştir. Tüzüğün hangi maddesinde vardır danışmanla parti yönetmek. Mesela kurultayda PM'ye seçilmemiş kişileri, MYK üyesi olamamış kişileri, Genel Başkan Yardımcılığı makamından ayırmamış sadece kapıdaki yazıyı 'Genel Başkan Baş Danışmanı' yapmıştır" dedi. Sancar, 'Değişim' sloganıyla yola çıkan Özgür Özel'e destek verdiğini açıkladı.