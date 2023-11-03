Yerel seçim sonrası CHP’de kan gövdeyi götürür

CHP'de sisler daha çok karardı. Ortalık çok karışık. Göz gözü görmüyor. Cumartesi günü Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın CHP'de daha çok sular akacağa benziyor. Kurultayda özellikle CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yiyecek. Kemalciler ile Ekremcilerin savaşı bitmeyecek. Gerçek hesaplaşma 31 Mart 2024 yerel seçim sonrası. Son haftaya girilirken Kılıçdaroğlu son çıkışta 3 hata yaptı. Oyları geriledi. Ekremciler oylarını arttırdı. 1363 delege var. 685 oy alan genel başkan olacak. Kemalciler 900 oyla yarışa hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun üç hatası oy kaybına yol açtı. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu tam kuşatmaya aldı. 700 civarına düşen Kemalciler paniklediler. Ekrem İmamoğlu İstanbul delegesinin 180 oyunu yığınca 300'lerde dolaşan Özgür Özel 500'leri geçmiş görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun son çıkış noktasındaki üç hata:

1. Kılıçdaroğlu'nun eski ortakları DEVA ve Gelecek Partili ilçe başkanları ile görüşmesi, onları ayartması hem içten hem dıştan tepki gördü. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin içine Kılıçdaroğlu'nun el atmasına çok kızdılar. CHP içinde de kararsız olan delegenin bir bölümü kızgınlıkla Ekremcilere yöneldi.

2. Kılıçdaroğlu herkesi çok şaşırttı. CHP'yi kime devredeceği ile ilgili tuhaf açıklama yaptı. CHP'yi kendi malı gibi gören Kılıçdaroğlu ve kendisinin beğendiği birisini veliaht seçmesi Değişimcileri ayağa kaldırdı. Tepkiler Kılıçdaroğlu'na oy verecek bir bölüm delegeyi kendisinden uzaklaştırdı.

3. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak önermesi sonrası Ekremciler coştu. Kaleyi içten fethetecek morali kazandılar. Bu üç gelişme "değişimciler"e güç kazandırdı. Değişimciler daha çok organize çalışma yapıyor. Ekonomik muslukların açıldığı konuşuluyor. Bir ay önce savaşa önde giren Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve vekaleten aday çıkardığı Özgür Özel ile "BAŞA BAŞ BİR YARIŞ" pozisyonu ortaya çıktı. Evet. CHP kurultayı öncesi kimse kesin, kendinden emin tahmin yapamıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adamı Özgür Çelik'in kazanması meydan muharebesinin yönünü değiştirmiş görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul delegelerinden 185 imza alması dengeleri sarstı.

"DELEGELERİN YÜZDE 80'İ KESİN OLARAK KARARINI VERMİŞ DURUMDA"

Yüzde 20 hâlâ arada duruyor. Kılıçdaroğlu son haftada il başkanları ile görüşerek, "yerel seçime kadar buradayım, hesabınızı ona göre yapın" mesajını güçlendirmeye çalışıyor. İl başkanlarını Ankara'ya çağıran Kılıçdaroğlu son kozlarını oynuyor. Delegelerin geri alınması için 10 Büyükşehir belediye başkanının yoğun şekilde Kılıçdaroğlu için yollara düştüğü gözleniyor. Bilindiği gibi 11 Büyükşehir Belediye başkanından sadece Ekrem İmamoğlu imza vermedi.

EKREMCİLER GÜNEYDOĞU DELEGELERİNE OYNUYOR

Ekremcilerin ümidi özellikle Güneydoğu delegeleri üzerinde. Tüm imkanlarını kullanarak etkili olmaya çalışıyorlar. Bu arada Özgür Özel'in, Zafer Partisi'yle yapılan gizli anlaşmanın Kürt oylarını küstürdüğü yönünde çıkışı sonrası savaş çok kızışmış durumda.

MERAL AKŞENER CHPKURULTAYINI BEKLİYOR

İyi Parti lideri Meral AKŞENER'in merakla CHP kurultayını takip ettiği gozleniyor. EKREMCİLER KARARSIZ OLAN DELEGELERİ avlamak için Meral AKSENER ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkiyi gündemde tutuyor. Kurultayı Özgür Özel kazanırsa Ekrem İmamoğlu Meral hanım ile anlaşacak... CHP İyi parti ittifak yapacak kartını masaya sürmüş durumdalar. Ekrem İmamoğlu CHP'de ipleri alırsa 'Meral hanım yanımızda' lafları yoğun.

SEÇİM SONRASI

Kemal Kılıçdaroğlu kazansa da Ekrem İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel kazansa da CHP ikiye ayrılan karpuz gibi.

İP KARIŞTI

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti. Ankara'da da bir milletvekilinin istifa aşamasında olduğu öğrenildi. Genel Başkan Akşener'i de bilgilendiren Hatipoğlu istifa gerekçesini, "Derin görüş ayrılıkları" olarak tanımladı. Hatipoğlu, "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

SİYASİ ONURU VARSA...

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasına tepki gösterdi. Milletvekilliğinden de istifaya çağıran Ulucan, "Hayırlı olsun diyoruz. İstifa tek taraflı bir karardır. Siyasi haysiyeti, onuru varsa milletvekilliğinden istifa eder. Seçim döneminde saha performansı da zayıftı. Kendi tercihleridir. İYİ Parti kimsenin arka bahçesi de değildir, fabrikası da değildir. Aldığı 85 bin oyun yani her seçmenin üzerinde vebali var üzerinde" dedi.

SONUÇ

Yerel seçim sonrası CHP'nin mayısta olağanüstü kongreye kesin gideceği ve kanlı bir kurultay yapacakları gözleniyor. Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'yi devredeceğim' derken kimi kastettiği merak ediliyor. Bir isme gözler çevrildi. Doç. Dr. Yunus Emre. Kılıçdaroğlu seçim sonrası genel başkan yardımcılarının tamamını değiştirmişti. Yunus Emre'yi genel başkan yardımcısı yaptı. İkincisinin de genel başkan yardımcısı Ahmet Akın. Ahmet Akın'ı Kılıçdaroğlu Balıkesir Belediye Başkan adayı yapacak. Ahmet Akın seçimi kazandığı taktirde CHP'de parlayan bir isim olacak. Yerel seçim sonrasındaki savaşa hazırlanan isim de boş durmuyor. Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Gürsel Tekin. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul secimlerini kazanma veya kaybetme durumuna göre degerlendirmeler de kuliselerde konuşuluyor. CHP'DE KURULTAY DEĞİL SAVAŞ VAR. HELE HELE YEREL SEÇİM SONRASI İstanbul ve Ankara'yı kaybeden CHP'de kan gövdeyi götürecek.