AK Parti İzmir’in A Takımı belli oldu

Yerel seçimler öncesinde il yönetiminin istifalarını alan AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda, yeni görevlendirmeler yapıldı. İstifaları AK Parti Genel Merkezi'ne götüren İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yeni yönetim kadrosu belli oldu. Saygılı'nın yeni yönetim kadrosu Genel Merkez tarafından da onaylandı. Yeni kadroyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in olurlarıyla İl Başkanımız Bilal Saygılı başkanlığında yeni İl Yönetim Kurulu'muz oluşturulmuştur. İzmir'imiz ve partimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.