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Haberler Politika Çanakkale’nin ilk şehitleri anıldı

Çanakkale’nin ilk şehitleri anıldı

HABER MERKEZİ
Çanakkale’nin ilk şehitleri anıldı
İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te boğazın girişini bombalamaları sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er için Seddülbahir Kalesi'nde tören düzenlendi. Anma törenine Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.
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