Gazze’ye atom bombası atma olasılığımız var

İsrail, 30 gündür Gazze'de hastane, okul, ambulans ve sivil yerleşke ayrımı yapmadan Gazze Şeridi'ni bombalama devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldiğini açıklayan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölenlerin 4 bin 800'ünün çocuk, 2 bin 550'sinin kadın olduğunu belirtti. Katliam sürerken İsrailli yetkililerden de dünyayı şoke eden açıklamalar geliyor.

'ÇÖLLERE GİTSİNLER'

Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, Kol Berama Radyosu'na röportaj verdi. İsrailli Eliyahu, bölgeye atom bombası atılıp atılmayacağı sorusuna, "Bu olasılıklardan biri" dedi. Röportaj sırasında Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına da değinen Eliyahu, "Nazilere insani yardım göndermeyiz" dedi. Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından işgal edilmesi ve yerleşim yerleri inşa edilmesi gerektiğini savunan Bakan Eliyahu, Filistinlilere ne olacağı sorusuna ise, "İrlanda ya da çöllere gidebilirler" yanıtını verdi. Gazze'nin var olmaya hakkının olmadığını söyleyen Eliyahu, Filistin bayrağı taşıyanların yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini savundu. Eliyahu, bu açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından hükümet toplantılarından süresiz uzaklaştırıldı. Eliyahu'nun iddialarını hızlı bir şekilde yalanlayan Netanyahu, "Bakan Eliyahu'nun açıklamaları gerçeklikten uzak. İsrail ve savunma kuvvetleri koordine bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

1 SAATTE 100 SALDIRI

İsrail, milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, 2 milyon insandan haber alınamadığı bildirildi. Öte yandan kentte iletişim ve internet hizmeti çöktü. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi. İsrail'in bombardımanında, Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil farklı yerleşim yerleri, yollar ve liman bölgesi zarar gördü.

TÜRKİYE'DEN DENİZYOLU İLE 3 BİN TON YARDIM

Türkiye, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye yardım ulaştırılması için de canla başla çalışıyor. Bu kapsamda 3 bin tonluk bir yardım paketi hazırlandı ve gönderilmeyi bekliyor. Türkiye, iki sahra hastanesini izin verildiği anda kurulabilecek duruma geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısına katılan ve milletvekillerine Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, "İnsani yardım koridorunun işler hâle gelmesinden sonra tüm ilgili kurumlarımızın eş güdümüyle hazırladığımız bir insani yardım paketi var, bu yaklaşık 3 bin tonluk bir paket. Bunun deniz yoluyla Mısır'a intikalini planlıyoruz" dedi.