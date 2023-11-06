‘Kaybeden Amerika için eski bir yöneticiydi’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı avukat Nuriye Kadan ve partililerin katılımı ile düzenlediği basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Perinçek, "CHP Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini Ekrem İmamoğlu kazandı. Kazanan aday bir kimliğe sahip değil. Onun arkasında İmamoğlu'nun, onun arkasında da Amerika'nın, İstanbul'daki patrikhanenin ve dünyanın finans merkezlerinin bulunduğunu görüyoruz. Onu alkışlayanların, onlarla beraber olanların da Türkiye'deki bölücü güçler olduğunu, FETÖ olduğunu ve aynı zamanda PKK ve onun yasal örgütleri olduğunu biliyoruz. Kaybeden Amerika için eskimiş bir yöneticiydi" dedi.