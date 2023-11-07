ABD’ye net mesaj!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkemizi ziyaret etti. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, Blinken'ı hiçbir üst düzey yetkilinin karşılamaya gitmemesini değerlendirdi. Bu karşılanmanın devletler arasındaki ilişkinin derecesini yansıtan bir davranış olduğunun altını çizen Çalışkan, "ABD'ye net bir mesaj verildi. 'Dostluk dışı davranışlarınızı görüyoruz ve artık sessiz kalmayacağız' ve 'İstemeye geldiğiniz şeyi biliyoruz ancak isteyeceğiniz şeyi bizden alamayacaksınız' denildi" dedi.

İLK KEZ YAŞANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme yapan Blinken, özel uçakları ile Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Bu sırada apronun ışıklarının kapalı olduğu gözlenirken, bir Amerikan yetkilisinin ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşılanması dikkatlerden kaçmadı. Yeni Asır'a konuşan Çalışkan, devletler ararası ilişkilerde protokol kurallarının önem taşıdığını, resmi ziyaretlerde havaalanındaki karşılamada yerel mülki amirin karşılamasının protokole uygun olsa da dost ve müttefik ülkelerin bakanların karşılanmasında temayül gereği mütekabiliyetin gözetildiğini söyledi. "Bakanı bakan karşılar, bir nevi devletler arasındaki ilişkinin derecesini yansıtan bir davranış biçimidir" diyen Çalışkan, "ABD, Türkiye'nin İsrail yönetimi aleyhine yürütülen uluslararası çalışmalara öncülük etmesini istemiyor. Özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli komutanların savaş suçlusu olarak yargılanmalarının önünü açacak girişimlerin durdurulmasını istiyor" dedi.

KATLANMA EŞİĞİNİ AŞTI

Çalışkan şöyle konuştu: "Gazze'de bulunan Filistinlilerin bir kısmının Türkiye tarafından göçmen olarak alınmasını ya da Filistinlilerin Mısır çöllerine sürgün edilmesine sessiz kalmasını istiyor. Türkiye ise acil ateşkes ilan edilmesini, başkenti Doğu Kudüs olan ve fiziken bir bütünlük arz eden Bağımsız Filistin Devleti kurulmasını talep ediyor." ABD'nin Joe Biden yönetiminin yıllardır Türkiye'ye müttefik olmanın gerektirdiği davranışları sergilemediğinden bahseden Çalışkan, "ABD'nin Irak ve Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği destek, Ege'de Yunanistan'dan yana tavır alması, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırması, Ermenistan politikalarına destek olması, silah ambargoları ve İsrail barbarlığına verdiği koşulsuz destek ve İsrail'i korumak için Akdeniz'e uçak gemisi yollaması, batılı ülkeleri İsrail'e destek için zorlaması, uluslararası platformlarda İsrail karşıtı kararları bloke etmesi, İsrail lehine sansür uygu laması katlanma eşiğini aştı. Türk Milleti bilir ki; 'Tarih boyunca Türk olmak zordur.' Çünkü Türk adaletin ve mazlumun yanındadır, güçlü diye zalime boyun eğmez" diye konuştu.

"BU, YENİ BİR YÜZYIL"

Bir ve beraber olan Türklerle düşman olmanın zor olduğunu da anlatan Çalışkan, "Bu yüzden sürekli kültürümüze saldırılıyor. Milletini beğenmeyen, değerlerine yabancılaştırılan, aile kavramını bozmaya çalışan uluslararası vakıflarla organize ABD odaklı batı saldırısının dozu artarak devam ediyor. Türk devleti yaptığı karşılama ile ABD'li Bakan'a 'Bu yüzyıl yeni bir yüzyıl ve Türkiye eski Türkiye değil' mesajını en net şekilde veriyor" dedi.

TÜRKİYE ACİL ATEŞKES İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi için acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.