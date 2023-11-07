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Haberler Politika Altun’dan tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek

Altun’dan tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek

HABER MERKEZİ
Altun’dan tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuştu. Fahrettin Altun, zirvenin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi, bölge ve dünya için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

"VİCDANLARI YARALIYOR"

Altun, İsrail'in Gazze saldırılarını görmezden gelen Batı medyasını eleştirdi ve "Batılı ülkelerin büyük medya şirketleri, katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. İnsanlığın tümünü vicdanen yaralayan ve kahreden bu ikiyüzlülüğü, kötülüğü tarih asla affetmeyecek" dedi.

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