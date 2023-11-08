Emniyet teşkilatı Anıtkabir’de

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Ayyıldız'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ayyıldız, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.