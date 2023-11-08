Erdoğan bugün Özbekistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Özbekistan'a gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın yarınki Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.