PKK’yı selamlamak kahpe pusuları selamlamaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın, parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlandığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin temel değer ve birikimlerini yeni atılımların güç merkezi yaparak, onu ilelebet var kılacak bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad ve iddia, dünya var oldukça yaşamaya devam edecektir. Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecektir" dedi.

'BEYHUDE BİR SIZLANMA'

Daha sonra CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na değinen Bahçeli, "Genel başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Hiç kuşkusuz CHP'deki genel başkan değişimi, bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Kurultay delegeleri kararını vermiş, bize de saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür" dedi. Bahçeli, "Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, iş birlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır" diye konuştu.

'BU TİPLERDEN MİLLETE HAYIR GELMEZ'

Kurultayda ilk tuğlanın yanlış konulduğunun, ilk düğmenin yanlış iliklendiğini ve ilk adımın boşluğa atıldığını söyleyen Bahçeli, "CHP'nin 38'inci Büyük Kurultayı'nda Kuvay-ı Milliye reddedilmiş, Milli Mücadele inkar edilmiş, 100 yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır. Çam dalından ağıl olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden de millete ve ülkeye hayır gelmez, gelemez, gelmeyecektir" dedi.

'KALICI BARIŞ İÇİN YARIN BİLE GEÇ'

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmeksizin toplanmalı. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geç" dedi.