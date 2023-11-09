Sokaklar hem ölüm hem doğum demek!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ünün çocuk, 2 bin 823'ünün kadın olduğu öğrenildi. Ölenlerin çoğunu bebek ve çocukların oluşturduğu Gazze'de tahminlere göre 50 bin hamile kadının bulunduğu belirtildi.

EK TIBBİ BAKIM

UNICEF'in yayımladığı raporda, "Bombardımanlar, hasar gören ya da çalışmayan sağlık tesisleri, kitlesel düzeyde yerinden edilme, su ve elektrik kaynaklarının çökmesi, gıda ve ilaçlara erişimin kısıtlanması anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı hizmetlerini ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır. Gazze'de tahminen 50 bin hamile kadın bulunmaktadır ve her gün 180'den fazlası doğum yapmaktadır. Bunların yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşaması ve ek tıbbi bakıma ihtiyaç duyması muhtemeldir" denildi. UNICEF, bazı kadınların sığınaklarda, evlerinde ya da sokaklarda doğum yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Bu kadınlar, güvenli bir şekilde doğum yapmak ve yeni doğan bebeklerine bakmak için ihtiyaç duydukları acil obstetrik hizmetlere erişememektedir. 14 hastane ve 45 birinci basamak sağlık merkezinin kapalı olması nedeniyle bazı kadınlar sığınaklarda, evlerinde, moloz yığınları arasında sokaklarda ya da sağlık hizmetlerinin kötüleştiği, enfeksiyon ve tıbbi komplikasyon riskinin arttığı sağlık tesislerinde doğum yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

8 YUNAN VATANDAŞI MANASTIRDA MAHSUR

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre 8 Yunan, Gazze Şeridi'ndeki Aziz Porphyrius Manastırı'nda mahsur kaldı. Mahsur kalanların durumu ve kimlik bilgileri, İsrailli ve Mısırlı yetkililere iletildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Başkonsolosluğu aracılığıyla manastırda mahsur kalan Yunanlar ile iletişim halinde bulunuyor. Refah Sınır Kapısı'nın açılması halinde, Gazze'den ayrılmak isteyen Yunanların tahliye edilmesi öngörülüyor.

HASTANENİN 24 SAATLİK YAKITI KALDI

Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtti. Kahlut, 140 yatak kapasiteli hastanede şu an bekleme odalarında ve koridorlarda yatan yaklaşık 400 yaralı ve hastanın tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi. Kahlut, "Eğer gerekli yakıt hastaneye ulaştırılmazsa bazı hastalar ölebilir" dedi.

NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı. Törende Hamas'ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için "7.10" ve Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı. Törene katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla "Evine git" diye seslendi.