Adaylık başvurusu ücretleri Filistinlilere bağışlanacak

AK Parti'de yerel seçimler için adaylık başvurusu süreci başladı. Müracaatların dijital ortamda alınmaya başlandığını açıklandı. Bu kez başvuru aidatı almayacaklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, il belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak" dedi. Geçtiğimiz genel seçimlerde ise adaylık başvuru ücretleri depremzedelere ulaştırılmıştı. AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları 17 Kasım'a kadar devam edecek.