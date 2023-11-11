Kim söyleyebilir ki öldüğünü!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı. İzmir başta olmak üzere tüm yurtta saat 9'u 5 geçe hayat durdu, Atatürk için herkes saygı duruşunda bulundu. Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümünde İzmir'de adeta hayat durdu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde yükselen siren sisleriyle birlikte bir millet saygı duruşuna geçti. Sürücüler de otomobillerini durdurarak Atatürk'e olan saygısını ve bağlılığını gösterdi.

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI

Anıtkabir, dün sabah devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.