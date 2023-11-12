‘Parti seçmenle barıştı’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP kurultayında desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince yeni Genel Başkan Özgür Özel'e yaranmak için her şeyi yapıyor. En son Özel'in gözüne girmek için İzmirlileri sokağa dökme planı yaptığı ve bir Anayasa eylemi düzenleyeceğini açıklayan Soyer, şimdi de Özel güzellemeleri yapmaya başladı. Kurultay sürecinde değişim isteyen Özel ve Ekrem İmamoğlu'na karşı çıkan ve "Yerel seçime Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gidilmeli" diyen Soyer, şimdi kurlutay sonucunu, "CHP kendi seçmeniyle barıştı. Kurultaydan çıkan iki tane sonuç var. Birincisi, parti seçmeniyle partinin kendisi barıştı. En önemli sonuç budur... İkincisi, bu barışma partiye kızgın, kırgın seçmeni yeniden partisine yaklaştırdı. Bu ne demek? Yerel seçimde kızgınlığını sandığa gitmeyerek göstermek isteyen, oy kullanmayı düşünmeyen seçmeni tekrar sandığa yaklaştırdı." sözleriyle değerlendirdi. Bu durum, "Madem CHP seçmenle küstü. Neden Kılıçdaroğlu'nu destekledin" sorusunu gündeme getirdi.

'SÜRPRİZ OLMAYACAK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına seçilmesinin ardından aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışmalarıyla ilgili konuştu. Başkan Soyer yeni dönem ve kendi adaylığı için, "Ben bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Olur da devam ettirmezlerse canları sağ olsun ne diyeyim. Biz bu koltuk için doğmadık" dedi.

BİR ARAYA GELECEĞİZ

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci için de konuştu. Özel ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Soyer, "Manisa'ya giderken havalimanında konuştuk. Manisa dönüşü yine konuşma fırsatım oldu. Ama baş başa görüşme fırsatım olmadı. Kısa süre içinde bir arada olacağız" dedi.