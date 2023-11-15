İyi Parti’de bir istifa mesajı da Erel’den

İYİ Parti içerisinde yaşanan kavgalar nedeniyle peş peşe istifalar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun ardından bu kez de partinin kurucularından Durmuş Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı. Ancak İyi Parti'de istifa depremi Yılmaz ile sınırlı kalmadı. Bu kez de partide Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapan Bahadır Erdem, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Erdem istifa nedeni olarak, İyi Parti'nin yerel seçimlerde özellikle Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayı planlaması yüzünden bu kararı aldığını paylaştı. Hatipoğlu'nun Yılmaz'ın ve Erdem'in ayrılmalarıyla sarsılan İyi Parti'de istifa dalgası dün de devam etti. Yaptığı paylaşımla İyi Parti'den istifa sinyali veren 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel "Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır" ifadelerini kullandı.

"CHP-IP PAZARLIĞINDA OLAN ÖZLALE'YE OLACAK"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyup Kadir İnan, CHP ile İYİ Parti arasında İzmir üzerinden pazarlıklar yapıldığına dair duyumlar aldıklarını söyledi. İnan, "İstanbul, Ankara'yı CHP kazansın, İzmir'i de bize verin diye CHP'li yetkililerin pazarlık yaptığına ilişkin iddialar mevcut. Olan Ümit Özlale'ye olacak diyorum ben" dedi.