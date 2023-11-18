İyi Parti’de Koray Aydın, CHP’de Sarıgül rahatsızlığı

Muhalefetin önde gelen iki partisi CHP ve İYİ Parti'yi tektonik dallar sarsıyor. Yerel seçim öncesi iki partideki derin sarsılmaların işaretlerini alıyoruz.

Yerel seçim sonrası CHP ve İYİ Parti'de meydana gelecek depremler daha yıkıcı olacak özellikte. CHP'de, Ekrem İmamoğlu'nun vekili olarak Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni ofis açılmasından çok rahatsız olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul'da, Mustafa Sarıgül kanadından gelmekte olan yardımlar Özgür Özel'i kuşkulandırıyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun ofislerinin muhaliflerin buluştuğu yer olma ihtimali Özgür Özel'i tedirgin ediyor.

MUHALİFLERİN PLATFORMU

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı'nı 4 Kasım'daki kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel'e kaptırmıştı. Fakat Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmeme kararı aldı. Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir çalışma ofisi kurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu ofis aracılığıyla daha sonra bir ikinci yüzyıl vakfı kurduğu belirtiliyor. Bu vakfın, Kılıçdaroğlu yanlıları ile Özgür Özel'e muhalif olanların platformu olarak hizmet verebileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili Özgür Özel'den ilk yorum geldi. Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki bir televizyon kanalında konuşan Özel, "Kemal Bey'in eve çekilmesi yerine Türkiye siyasetine katkı yapması önemli. Kemal Bey bunu değerlendiriyor" diyerek olası işleri dağıtmayı tercih etti. Bu noktada kendisinin rakibi olacak Mustafa Sarıgül'ün bu ofislerin arkasında olduğu belirtiliyor. Mustafa Sarıgül'ün hedefleri, Özgür Özel'de rahatsızlık yaratıyor.

SARIGÜL'ÜN PLANLARI BİTMEZ

CHP içinde kurultay sonrası iki kişi öne çıkmış durumda.

1. CHP'nin eski Marksist-Solcu yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı derin çalışmalara başladı.

2. Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak olası Genel Başkanlığa hazırlanmış Mustafa Sarıgül'ün hazırlıkları.

Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi Mustafa Sarıgül bir oyun planı kurmuştu. Oğlunu Şişli Belediye Başkanı yapacaktı. Kendisi de 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Genel Başkanlığı bırakacak olan Kılıçdaroğlu'nun yerine oynayacaktı. Sarıgül şu anda kaybetmiş görünüyor ama yeni oyun planı hazırlayarak devreye gireceği konuşuluyor.

Özgür Özel'in, Sarıgül'ün oğlunu Şişli Belediye Başkan adayı yapmaması ilginç olayları tetikleyecek. Nitekim Sarıgül'ün CHP'nin bir televizyon kanalını satın alması ve ardından da onun desteği ile Kemal Kılıçdaroğlu'na ofisler açması, Yerel Seçimler sonrası Genel Başkanlık savaşını tetikleyecek.

Bu savaşın İstanbul seçimini kaybedecek olan Ekrem İmamoglu'nun CHP Genel Başkanlığı'na soyunması ile çok şiddetli geçeceği değerlendiriliyor.

CHP içinden Yerel Secim sonrası yeni bir parti çıkması da konuşuluyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın, Genel Seçim savaşına girişini de dikkatle takip etmek gerekiyor. CHP'den çıkacak yeni bir parti konusunda Turhan Feyzioğlu'nun CHP'den ayrılarak kurduğu güven partisi de örnek gösteriliyor. 31 Mart sonrası CHP'den çıkacak partiyi Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturmasının yanı sıra, Mustafa Sarıgül'ün de Genel Başkan seçilmesi sonucunda, değişim partisini yeniden canlandırması kulislerde konuşuluyor.

MERAL GİDER KORAY GELİR

Meral Akşener çok kritik bir kavşağa yaklaşıyor. Milletvekili ve kurucuların istifalarını durduramıyor.

İpin ucunu kaçırmış durumda. Kaderini İstanbul ve Ankara Yerel Seçim sonuçları belirleyecek. Akşener'in, bu iki şehirde aday çıkarması durumunda partide yeni istifalar olacak. Yerel Seçim sonrası Meral Akşener'in istifa etmesi değerlendirilirken, İYİ Parti'nin ne olacağı masalara yatırılmış durumda. İddialara göre Meral giderse Koray gelir sloganı fısıldanıyor. Iyi parti den istifa edecek milletvekillerinin bir bölümü akpartiye bir bölümü yerel secim sonrasi CHP ye gideceği konusulurken milliyetçi.

Ülkücü iSİMLERİN KORAY Aydın I Genel Başkan Olarak sececekleri ifade ediliyor. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu, muhakkak takip edilmeli.

SONUÇ

YEREL SECİM

SONRASI HEM CHP

HEM DE İYİ PARTİ

GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNE

GEBE. CHP'DE

İSTANBUL SEÇİMİNİ KAYBEDECEK

OLAN EKREM

İMAMOĞLU İLE OĞUZ

KAAN SALICI VE MUSTAFA

SARIGÜL SAVAŞI GÜNDEME

GİRECEK. İYİ PARTİ

İSE BÖLÜNECEK.

MERAL AKŞENER'İN

YERİNE KORAY AYDIN

ÖNE ÇIKACAK. SİYASETTE

TEKTONİK GELİŞMELER

GÖZLENİYOR. SON KULİS:

SEÇİM SONRASI TBMM

ARİTMATİĞİ DEĞİŞECEK.

YENİ ANAYASA İÇİN 360

RAKAMLI REFERANDUM

SİNYALLERİ GELİYOR.