‘Küçük askerler’den Anıtkabir’e ziyaret

10 Kasım'da Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki okullarında Atatürk büstünün önünde asker nöbet değişimini canlandıran Iğdırlı çocuklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kendi imkânlarıyla yaptıkları tahtadan tüfekleriyle tekmil verip uygun adım yürüyerek asker değişimi yapan çocuklar, Ata'nın huzurunda gerçek asker nöbet değişimine katıldı. Öğretmenleri Zeynep Avar'la beraber gelen 5 öğrenci Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül'ün ilk kez uçağa bindiği öğrenildi.