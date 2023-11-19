İmamoğlu’nun seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı planı

Matruşka, Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş beş veya yedi bebekten oluşur. Ahşap ek yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir bebek çıkar, onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. CHP'de matruşka misali. Yani CHP'de oyunlar bitmez. CHP'de bir bebeğin içinden başka bebekler çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu matruşkasının içinden Ekrem İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel çıktı ama yerel seçimlerden sonra Özel'in gideceği, yerine Ekrem İmamoğlu'nun geleceği konuşuluyor. İstanbul'da seçimi kaybettikten sonra İmamoğlu'nun oyun planı ne? İmamoğlu açısından en önemli sorun yerel seçim. İmamoğlu artık seçmen nezdinde karşıtlığı çok artmış bir isim. Yine İstanbul'da ortaya koyduğu performans tartışılıyor.

POPÜLARİTESİNE ZARAR VERİR

İstanbullulara hizmet ile değil, daha çok CHP'nin genel siyaseti ile ilgilenen bir isim. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetme ihtimali yüksek görünüyor. Nitekim CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesi sonrasında akıbetinin ne olacağına ilişkin bir oyun planı siyasi kulislere sızdı. Ekrem İmamoğlu'nun 2028 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde aday olarak yeni cumhurbaşkanı olmayı kendine esas hedef olarak koyduğu biliniyor. Yerel seçimlerin kaybedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi popülaritesine önemli bir zarar verecek olsa da Kılıçdaroğlu örneğinde de görülebileceği üzere bu zarar, CHP Genel Başkanı olabilmek adına herhangi bir engel değil.

ÖZEL'İN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAR

İstanbul'u kaybettikten sonra CHP Genel Başkanı olmak için harekete geçtiğinde, vekili olarak seçtirme başarısını gösterdiği Özgür Özel'in çekilmesini rahatça sağlama imkanı var. Bunu nereden biliyoruz. Değişim çıkışını yaptığı günden sonra İstanbul Rumelihisar'da Selin Sayek Böke aracılığı ile Özgür Özel'le yaptıkları gizli anlaşmadan. Özgür Özel, İstanbul seçimlerini kaybederse Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için koltuğunu boşaltmaya söz vermiş durumda. Dolayısıyla CHP Genel Başkanlığı İmamoğlu'nun önceliği. Bu plan olarak cebinde duruyor ve İstanbul seçimlerini kaybetmesi durumunda bunu değerlendirmesi söz konusu.

GÖZDEN DÜŞMÜŞ GÖRÜNÜYOR

İmamoğlu yeniden kazanabilir mi? Ekrem İmamoğlu, 2019'da İstanbul'da Belediye Başkanlığı'nı ancak Meral Akşener'in İyi Partisi, derin ABD aparatı, bölücü terör örgütünün siyasi kolu HDP (yeni ismi ile HEDEP), eski Marksistlerin, sosyalistlerin partileri, CHP'nin arka bahçesindeki sivil örgütleri (Taksim Platformu), Avrupa ile eklemlenmiş büyük sermayenin bir bölümünün desteği ile kazanabildi. Bugün çeşitli boyutlarıyla Ekrem İmamoğlu hem İstanbullular nezdinde hem de hizmetlerindeki yetersizliğiyle gözden düşmüş görünüyor.

İYİ PARTİ CEPHESİ MUAMMA

2019'a göre koşullar çok farklı. Arkasında 2019 ittifakı yok. Ve bu seçimde İmamoğlu'nun 2019'a göre eksileri hayli fazla. Hem CHP katılım düzeyi hem de seçmenin heyecan ve motivasyonu olumlu görünmüyor. 2019'da görece az bilinen isimdi. 2024'ün İmamoğlu'su ise deyim yerindeyse 'deşifre' oldu. İstanbul Belediye Başkanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığına büyük zaman ayırdı. Olamadı. Muhalefetin ağır seçim yenilgisinin ardından 'değişim' mesajları verdi. CHP genel başkanlığına soyunmak istedi, çıkamadı, yerine gölge adayı Özgür Özel'i sahneye sürdü. Kafasında, İstanbullulara hizmetten çok CHP Genel Başkanı olmak var. Dahası, muhalefet seçmeni umudunu ve motivasyonunu kaybetti. Genel seçimlerde başarısız olan Kılıçdaroğlu ve Akşener'i cezalandırmak, onlara bu başarısızlığın faturasını kesmek isteyen bir seçmen kitlesi mevcut. İYİ Parti'nin ne yapacağı ise muamma. Akşener desteklese de seçmen ne der? HDP'nin derin Amerika'dan bir talimat alması da söz konusu. Şunu da hatırlayalım: İmamoğlu'nun 2019'da seçilmesi konuşulurken hep Haziran'daki tekrar seçimde oluşan 800 bin oyluk fark akla geliyor. Ama seçimin gerçek fotoğrafını 13 bin farkla biten Mart sonuçları gösteriyor. İmamoğlu'nun gerçek oyu Mart 2019'da aldığı oydur.

SONUÇ

Özetle CHP'de oyun bitmez, entrika bitmez, aya oyunları bitmezken İmamoğlu'nun siyasi kariyeri için kurduğu oyun planı CHP Genel Başkanlığı'dır. İstabulluların kendilerine hizmetten çok CHP Genel Başkanlığı'na hazırlanan Ekrem İmamoğlu'na 'bay bay' diyerek, İstanbul'un yenı yatırımlarına, imkan vereceklerini tahmin ediyorum. Daha da önemlisi genel seçimleri kazanmış, ulusal ve uluslararası tecrübesini konuşturan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'göz bebeği' İstanbul'u geri alarak yeniden büyük eserlere kavuşturma hamlelerine hazırlanıyor. Özellikle de deprem gibi büyük bir problemin varlığı ortada iken genel yönetim-yerel yönetim birliği ile olası sıkıntıların altından kalkmasının söz konusu olduğu bir gerçektir.