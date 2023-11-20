Deniz Harp Okulu 250 yaşında

Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü dolayısıyla Heybeliada Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, Sahil Güvenlik gemileri ve denizaltıların da bulunduğu 21 unsur Heybeliada açıklarında geçiş yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, çevre denizlerde kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmiş, etmeye de devam edecektir. Türk Deniz Kuvvetlerimiz çevre denizlerimizde vardır ve her zaman var olacaktır" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ve su üstü unsurlarının eşlik ettiği özel vapura, Heybeliada açıklarında TCG Anadolu personeli tarafından denizcilere özgü "çimariva" adı verilen selamlama yapıldı.