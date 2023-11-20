Kabine’de gündem Gazze

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Öte yandan ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alıyor.

DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Başkan Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan, 31 Ekim'deki son kabine toplantısından bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek konular arasında. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.