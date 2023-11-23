Akşener: İYİ Parti’de güneş yerinde her şey yolunda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Son günlerde partisinin içinde yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Akşener, "Türkiye'yi araya alıp mutlu mesut yaşayan iki kutup İYİ Parti'ye karşı birleşmiş. Elbirliğiyle herkes İYİ Parti'yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Dün, 'yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda" açıklamasını yaptı.