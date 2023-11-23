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Haberler Politika Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

HABER MERKEZİ
Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na dilekçe vererek kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi. Dikbayır, "Anayasanın amil hükmü gereği ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.
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