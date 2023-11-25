İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’dan çarpıcı iddia

Partiden ihracı istenen İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı programda parti içerisinde devam eden '132 milyon lira' kavgasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu hakkında, "Seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. Seçim bitti, Fatih Akşener kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı" iddiasında bulundu.

AKŞENER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte bir basın mensubunun Ümit Dikbayır'ın iddialarına yönelik sorusuna yanıt verdi. Ümit Dikbayır'ın katıldığı canlı yayını izlemediğini söyleyen Akşener çok üzüldüğünü ifade etti. Akşener partilerinin iftiraya uğradığını ifade ederken Dikbayır'ın sözlerine ilişkin "Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli. Nezaketimi bozmadan, çok çirkin ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Genel idare kurulumuzla aldığımız kararla seçimlere tek girme kararı aldık. Bu ülke bu partiyi yönetmek üzere kuruldu ve iftiralara uğradı" ifadelerini kullandı