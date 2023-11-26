Meral Akşener harap Özgür Özel yalvarıyor

Dedelerimiz, ninelerimizden bizlere miras kalmış güzel ve nefis bir darb-ı mesel var. 'BADEL ÜL BASRA.'

Türkçesi "Basra harap olduktan sonra" anlamındadır. Yani iş işten geçmiş ve olan olmuş, olanın ardından duyulan pişmanlıkların, oluşan tahribatların, izdırap yüklü ah-ü vahların pek fayda vermeyeceğini ifade etmektedir. Sanki bu deyim, bugün Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de yaşanılan durumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in harap olmuş Akşener'den medet ummasına işaret ediyor.

İYİ PARTİ ÇALKALANIYOR

Şu duruma bakınız. Meral Akşener HARAP, ÖZGÜR ÖZEL TELAŞTA. Gelecek hafta görüşmek için Akşener'i arayacak. Nitekim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taciz, para transferi, istifalarla çalkalanan İYİ Parti ile CHP ittifakı olacak mı soruluyor. Ne diyor Özel, "Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." Meral Akşener harap olmuş, telefonla arayan Ekrem İmamoğlu ile 10 dakika konuşuyor, kapısında dolaşan Mansur Yavaş'la 20 dakika görüşüyor. Son gelışmelere bakalım. İP'ten istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Akşener'i istifaya çağırdı. Meral Akşener sağdan soldan bombalanırken, İYİ Parti içinde Buğra Kavuncu - İstanbul ekibi Ankara ekiplerini temizleyerek Genel Başkan olmayı düşünüyor. Koray Aydın, tecrübesiyle sessiz şekilde gelişmeleri gözlüyor. Bu iki isim kapışırsa, aradan Müsavat Dervişoğlu'nun aradan sıyrılma imkanı bulacağı belirtiliyor.

ŞİKAYET ETTİ DAVA AÇTI

İYİ Parti'de birbiri ardına istifa eden, dava açan açana. Dikbayır'ın iddiaları üzerine Akşener'in özel kalem müdiresi Ümit Dikbayır'ı savcılığa şikayet etti, dava açtı. Dikbayır da, "Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım" dedi. Önümüzdeki günlerde, Akşener'in ailesini suçlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Akşener, Akşener'in oğlunun mahkemelik olacakları söyleniyor.

132 MİLYONA NE OLDU?

Ortadan kaybolan 132 milyon liralık iddia ise, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı da harekete geçirecek ölçüde. Ümıt Dikbayır yeni açıklamalarla Akşener ailesini de tartışmalar içine çekti. Meral Akşener'in oğlunun, İYİ Parti'yi geri plandan idare ettiğine kadar iddialar havada uçuşuyor. Dikbayır'ın iddiaları: Meral Akşener'in oğlu kendi ekibine para dağıttı. Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı iş insanlarından para topladı. 'Ben Esma Hanıma, Esma Hanımın kocasına verdim' dedi. Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar danışmanıma 'ajanlık teklifi' yaptı. Dikbayır, Meral Akşener'e seslendi: "Akşener belediyelerle iş yapanı arıyorsa odasının 3 metre ötesine bakacak. Bütün Ankara biliyor. Makam odasının 3 metre ötesine bakacak. Bu partide başka oyunlar, kumpaslar dönüyor. Seçimden sonra genel başkan gitsin, biz onun yerine oynayalım diyen arkadaşlar var."

MERAL AKŞENER'IN OĞLU FATIH BEY İYİ PARTİ'NİN SEÇİM KAMPANYASINI YÜRÜTTÜ MÜ?

Halen Sakarya Milletvekili olan Ümit Dikbayır'ın şaşırtıcı ıddıaları sürüyor: "İYİ Parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı. Ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti, Fatih Akşener bana, "Kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de, "Biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra içinde 200 bin lira olan 7-8 tane İYİ Parti poşetini, kendi ekibine dağıtmış."

SONUÇ

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ PANİK'TE. Meral Akşener'ın desteğine muhtaçlar. Akşener'in evinin etrafında dolaşıyorlar. Son haber: İY Parti Disiplin Kurulu, Çarşamba günü Ümit Dıkbayır'ı İYİ Parti'den ihraç etme kararı alacak. Antalya milletvekili Uğur Poyraz'a dıkkat. Şu anda, 5 milletvekili istifa için bekliyor.