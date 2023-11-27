Esir takası sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmalara verilen insani ara kapsamında 17 rehinenin Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiği açıklamıştı.

50'YE KARŞILIK 150 ESİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da 13 İsrailli ile 4 Tayland vatandaşının İsrail'e ulaştıkları bildirilmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan rehinelerin hastanede aileleriyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında bugüne kadar 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmış oldu. 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya giren uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.