  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika İzmirli esnafın zararı büyük

İzmirli esnafın zararı büyük

HABER MERKEZİ
İzmirli esnafın zararı büyük
İzmir ve çevresinde 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Konak ve Karşıyaka'da deniz taşmış, binin üzerinde iş yeri ve ev su baskınlarından etkilenmişti. Su baskınlarının en çok etkilendiği yerlerden Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf, normale dönmek için iş yerlerinde oluşan hasarı temizlemeye çalışıyor. Bölgedeki temizlik çalışmaları nedeniyle iş yerleri kapalı kalırken, çalışmalarını bitiren esnaf ise satışına başladı. Zarara uğrayan esnaf, yetkililerden ise yardım bekliyor. Dükkanındaki birçok ürünün zarar gördüğünü belirten kırtasiye esnafı Halil Tekin Çerkeş, "30-40 bin TL civarında zararımız olabilir. Bütün diğer esnaf arkadaşlar gibi mağduruz. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bayağı bir malzememiz zarar gördü" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA