İzmirli esnafın zararı büyük

İzmir ve çevresinde 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Konak ve Karşıyaka'da deniz taşmış, binin üzerinde iş yeri ve ev su baskınlarından etkilenmişti. Su baskınlarının en çok etkilendiği yerlerden Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf, normale dönmek için iş yerlerinde oluşan hasarı temizlemeye çalışıyor. Bölgedeki temizlik çalışmaları nedeniyle iş yerleri kapalı kalırken, çalışmalarını bitiren esnaf ise satışına başladı. Zarara uğrayan esnaf, yetkililerden ise yardım bekliyor. Dükkanındaki birçok ürünün zarar gördüğünü belirten kırtasiye esnafı Halil Tekin Çerkeş, "30-40 bin TL civarında zararımız olabilir. Bütün diğer esnaf arkadaşlar gibi mağduruz. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bayağı bir malzememiz zarar gördü" dedi.