TBMM’nin onayını bir an önce bekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO karargahında gazetecilere açıklama yaptı. "Bu toplantıya kadar İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin gerçekleşmesini umuyordum ancak bu gerçekleşmedi" diyen Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay için gerekli belgeleri TBMM'ye sunduğunu hatırlatarak TBMM onayının bir an önce çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır" dedi.