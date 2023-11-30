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Haberler Politika CHP’li Gürün aday olmadığını açıkladı

CHP’li Gürün aday olmadığını açıkladı

OSMAN AKÇA
CHP’li Gürün aday olmadığını açıkladı

Muğla büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Osman Gürün, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını bildirdi. Gürün, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında Muğla Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 'HEMŞERİLERİMİN EMANETİ'

Muğla'ya ve hemşerilerine 27 yıl hekim, 25 yıl da belediye başkanı olarak hizmet ettiğini söyleyen Gürün, şunları kaydetti: "Bu görevleri yürütürken bu korumak, vatandaşlarımızın tek kuruşunun hesabını verebilecek şekilde şeffaf ve hukuk çerçevesinin dışına çıkmadan çalışmak, bana güvenenlerin başını öne eğdirmeyecek şekilde hizmet vermek önceliğim oldu. Çocuklarımıza korunmuş, talan edilmemiş bir kent bırakmak için çevre ve imar konularında mücadele ederken, ekibimle birlikte altyapıdan tarıma, sağlıktan kültür faaliyetlerine varıncaya kadar birçok konuda proje ve hizmet ürettik."

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