Özel’in yüzüne söylediler: HEDEP bize zarar veriyor

YEREL seçim gündemiyle Antalya'da 3 günlük kampa giren CHP'de bu kez HEDEP rahatsızlığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şikayet ve öneriler üzerine düzenlediği değerlendirme toplantısında bazı milletvekillerinin, HEDEP ile iş birliği yapma gayretinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiği bildirildi. HEDEP'e yeşil ışık yakıp methiyeler düzen Özgür Özel, bu kez parti içinden tepki gördü. Antalya'daki kampın ilk gününde milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı yapan Özel, toplantıdaki tüm eleştiri ve şikayetleri sakin bir tavırla dinleyerek not almakla yetindiği kaydedildi.

TÜRKİYE DÜŞMANININ KONSERİNE GİTTİ

KISA süre önce TSK'ya ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Özel, kurultayda Selahattin Demirtaş'a da selam göndererek gündeme oturmuştu. HEDEP ile işbirliğine her fırsatta yeşil ışık yakan Özgür Özel, Pervin Buldan'la da Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitmekten geri durmamıştı. Özel'in, Chakar'ın elini öpmesi ve bunu da günlerce savunması büyük tepki çekmişti.