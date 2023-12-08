Cansız bedenler artık mezarlıklara sığmıyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine önceki gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

ARTAN HAVA SALDIRISI

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun saldırıları sonucu artan ölüm vakaları sebebiyle, cenazeler için mezar açılma imkanı kalmadığı ve definlerin toplu mezarlara yapıldığı belirtildi. Deyr Belah Belediye Başkanı Diyab el-Cerv, Ebu Musabbih ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu da 50 kadar kişinin öldüğünü belirtti.

SAHRA HASTANESİNDE SONA GELİNDİ

Sağlık Bakanı Koca, sahra hastanesi için incelenen 3 yerleşim yerinin altyapı açısından uygun olmadığını, dördüncü bir yerleşim yeri için fizibilite çalışmaları yapıldığını söyledi. Koca, "Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak" dedi.