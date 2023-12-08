İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor

İYİ Parti'de istifa depremleri sürüyor. İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

'HIRS, AKLIN ÖNÜNDE TUTULUYOR'

Akgün, açıklamasında "Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ve Türkiye'nin Ortak Aklı olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. Girişi güzel başlayan hikayenin, gelişme bölümünde ki çelişkiler, sonucu olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.