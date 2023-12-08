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Haberler Politika Özlale, CHP’li adaylara meydan okudu

Özlale, CHP’li adaylara meydan okudu

HABER MERKEZİ
Özlale, CHP’li adaylara meydan okudu

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, CHP'li aday adaylarına meydan okudu. Büyükşehir adaylığı konusunda da iddialı mesajlar veren Özlale "Cumhur İttifakı'nın TBMM'de 323 vekili aldığı bir yerde muhalefet vekili olarak yapabileceğiniz katkılar çok sınırlı. Hala da böyle. Ama 'Önümüzdeki dönemde muhalefetin kendini daha iyi gösterebileceği bir alan var, o da yerel siyaset. Ve buraya baktığımda İzmir'de Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağımı düşündüm. Bu Tunç Bey'in kötü bir belediye başkanı olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir yerde de bunu söylemedim ve hala da diyorum ki iyi yönetiyor. Ben sadece 'Daha iyi yönetirim' dedim. Bunu daha yukarıya taşıyorum, ben adı geçen adaylardan

da daha iyi bir belediye başkanı olacağımı düşünüyorum. Hepsiyle de yarışabilirim. Bana göre tecrübem, bilgim, liyakatim bunun için yeterli" diye konuştu.

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