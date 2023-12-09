Soyer’in bahaneleri tek tek çürütüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentten toplanan vergiler ile yapılan yatırımlar arasında fark olduğunu belirterek, "Bunun adı evlat kayırma" ifadelerini kullandı.

SOYER'İN ALİ-CENGİZ OYUNU

Soyer'in açıklamasının ardından AK Parti'den tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı olan Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden Soyer'e yanıt verdi. AK Parti iktidarında İzmir'e yapılan yatırımları madde madde yazan Dağ, Soyer'in yatırımları euro üzerinden hesapladığını ve bunun bir 'Ali Cengiz oyunu' olduğunu belirtti. Hamza Dağ, "Tunç Soyer matematiği' ile yapılan hesaplara binaen bazı yanlışları düzeltmek ve kamuoyuna doğru bilgi vermek adına bu açıklamayı yapmak elzem olmuştur. İzmir Büyükşehir'in 5 yıllık bütçesi 65 milyar liradır. Bu bütçenin yüzde 90'ı İller Bankası'ndan gelmektedir. İBB kendi öz kaynaklarını oluşturma açısında da birçok belediyenin gerisindedir" diye konuştu.

"BAŞARISIZLIĞINA KILIF"

Tunç Soyer'in yatırıma ayırdığını iddia ettiği oranın yüzde 41 olduğunu dile getiren Dağ, "Gerçekte ise bu oran yüzde 31 civarındadır. Yatırıma ayrılan paranın İzmirlilerin hayatına yansıması ise maalesef yüzde 10'larda bile değildir. Soyer başarısız yönetimine kılavuz bulmak için yaptığı sınırlı sayıda "yatırımları" euro cinsinden hesaplayarak bir Ali Cengiz oyunu sergilemekte. O zaman onun hesabıyla gidelim. Hükümetimizin son 5 yıldaki İzmir'e kazandırdığı yatırımın miktarı 156 milyar liradır. Bu miktarın bugünkü kurdan değeri yaklaşık 5 milyar eurodur. Tunç Soyer'in matematiği ile hesapladığımızda ise ortaya kat be kat fazla bir rakam çıkmaktadır. Sayın Soyer'in söyleyemediklerini, bilip de söyleyemediklerini, şimdi doğru bir matematikle, sadece sığdırabildiklerimizi yazalım" ifadelerini kullanarak yapılan yatırımları tek tek sıraladı.

"TUNÇ SOYER BOL KESEDEN ATIYOR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, Soyer'in hem yatırım açıklamasına hem de devlet İzmir'e yatırım yapmıyor eleştirisine yönelik olarak "İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor" diyerek cevap verdi. Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soyer, İzmir'e verdiği sözlerini tutmuş-muş! Vaatlerinin yüzde 87'sini tamamlamış-mış(!) Belediye bütçesinin yüzde 41'yle, 66 milyar liralık yatırım yapmışmış(!) Peki; nerede bu yatırımlar; bu şehirde mi? 4.5 yılda doğrudan 5.5 milyar dolar devlet desteği alan Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor. Yok, eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın!" dedi.

AK PARTİ İKTİDARINDA İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR

■ 19.430 konut -4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark

■ 11.415 derslik, 4 yeni üniversite, 18.215 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu

■ 47 hastane

■ İstanbul-İzmir ve Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolları

■ 959 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol

■ Sabuncubeli ve Konak tünelleri

■ 37 baraj, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet 6 yeraltı depolama tesisi

■ 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi

■ Nüfusun yüzde 90'ının doğal gaza erişimi