Kılıçdaroğlu’nun ofisi, ‘Gölge CHP Genel Merkezi’ gibi

Ekrem İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel'le beraber kurultayda devirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çökmediği, daha da hırslı hale geldiği gözlenıyor.

Kılıçdaroğlu'nun ofisi, GÖLGE CHP GENEL MERKEZİ gibi harıl harıl çalışıyor...

Süleyman Demirel'in BİR BİLEN pozisyonuna soyunduğu gözlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofiste ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Başta, son seçimlere birlikte girdiği, kurultay sürecinde kendisini destekleyen MYK üyeleri olmak üzere belediye başkanları, eski ve yeni milletvekilleri dahil çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret ediyor.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kılıçdaroğlu önceki gün sessizliğini bozdu: "Günlerim yoğun geçiyor. Eski ve halen kamuda çalışan bürokratlardan, eski ve halen siyasette olan isimlerden gelenler yoğun oluyor. Sosyologlar, felsefeciler, tarihçiler geliyor. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesiyle bir araya geleceğiz.

Onlarla diğer ülkelerde ve Türkiye'deki durumu, gelişmeleri konuşacağız" diyerek bir yerlere mesaj verdi.

Anlaşılıyor ki; Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan ve 80 yaşında tekrar cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor gibi...

Bu nedenle, gölge CHP genel merkezini karargah haline getiren Oğuz Kaan Salıcı ve sağkolu Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, muhtemelen 2024 Mayıs ayında toplanacağı öngörülen olağanüstü Kurultay'da Ekrem İmamoğlu karşısına güçlü bir cephe olarak çıkacakları konuşuluyor.

Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasi ofisinde ilk kez ziyaret eden Özgür Özel'in de 'GÖLGE CHP MERKEZİ'ndeki hareketliliğe, kalabalığa bizzat tanık olduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun ofisindeki yoğun

luğun CHP'de Ekremcileri ve vekili Özelcileri tedirgin ettiği, burada yerel seçim sonrası muhtemelen 2024 Mayıs ayında yapılacağı çok konuşulmakta olan olağanüstü kurultayda

Genel Başkanlık yarışına hazırlanıldığı

düşünülüyor.

MUHALEFET KAMPÜSÜ

Rahmetli Demırel'i taklit ederek BİR BİLEN gibi konumlanarak tüm dikkatleri üzerine toplayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi bir sembole de konu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi ofisi (GÖLGE CHP GENEL MERKEZİ) Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Böylelikle Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu oldu.

Mustafa Kemal Mahallesi için, MUHALAFET KAMPUSU deniyor.

ANTİ EKREMCİLER KILIÇDAROĞLU'NUN

GÖLGE CHP GENEL

MERKEZİNDE

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise 10 Aralık Hareketi'nin başını çeken Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren isimler oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adeta intikam için kolları sıvadığı iddia edilirken, açtığı siyasi ofisi, Anti Ekremcilerin GÖLGE

CHP GENEL MERKEZİ konumuna getirdikleri belirtiliyor.

Merkezi Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, CHP içindeki önemli hizibin başı, E.Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve teşkilat mensuplarının yoğunlukla kullanmaya başladıkları gözlenirken, seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Ekremcilere karşı İNTİKAM PROJESİ kurguladıkları konuşuluyor.

Çünkü, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybettikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun organize edeceği bir olağanüstü kongre ile CHP Genel Başkanlığına soyunacağı hesaplandığından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi mayıs 2024'e yönelik savaş karargahı haline dönmüş durumda.

ANTİEKREMCİ KEMALCİLERİN SEÇİM SONRASI HESABI

Siyasi kulislerde çok konuşulan bir konu, Ekrem İmamoğlu'nun kariyer planı üzerine...

Kılıçdaroğlu'nun ofisinde kümelenen AntiEkremciler, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kaybedeceği düşüncesindeler. Seçimi kaybeden

İmamoğlu'nun evine çekilmeyeceği, CHP Genel Başkanlığı için 2024 mayıs ayında bir olağanüstü kurultayı organize ederek, Genel Başkanlığa soyunacağını hesaplıyorlar.

Özgür Özel'in yaptıkları gizli anlaşmaya göre, koltuğu İmamoğlu için bırakacağı söyleniyor.

Böyle bir tablo karşısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden öne çıkacağını düşünerek, hazırlık yapıyorlar.

AKŞENER'İN VELİAHTI BUĞRA KAVUNCU YASAKLADI

Meral Akşener'in veliahtı olarak konuşulan İYİ Parti teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, teşkilatına CHP ile görüşme-işbirliği yasağı getirdi.

Kavuncu, işbirliği görüşmelerini yasaklayarak, gelen tekliflerin teşkilat koordinatörlerine bildirilmesini isterken, şu talimatı verdi:

- Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır.

- Parti disiplinimizi korumak ve manipülasyona ve bilgi kirliliğine yol açmamak adına; bu tekliflerin açık ve net bir şekilde reddedilmesi ve tartışmaya bile mahal verilmemesi büyük önem taşımaktadır.

- Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur." İstifalar sürerken İYİ Parti Gaziantep milletvekilinin de attığı tivit dikkati çekti. İKİ KİŞİ KALSAK DA MERAL AKŞENER'İN YANINDAYIZ..

SONUÇ

Meral Akşener in 6 aralık 2023 günü 40 milletvekili kalmış görünüyor.

10 milletvekilinin daha istifa eşiğinde bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Özellikle 31 mart 2024 yerel seçimlerinden sonra eğer İYİ PARTİ'NİN oyu yüzde 10 altına düşerse Meral Akşener'in siyaseti bırakmasının yüksek ihtimal olması ışığında İYİ Parti içinde iki kanat arasında bir 'Gizli Genel Başkanlık' savaşı KIRILMALARI dikkati çekiyor.

Evet. Yerel seçimlerde Meral Akşener olmak veya olmamak noktasına adım adım yürüyor.