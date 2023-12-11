HEDEP CHP’ye yüklendi: ‘Bizi yedek güç olarak görüyorlar’

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye yerel seçimler öncesi yüklendi. Bakırhan, "Sadece seçim geldiği zaman hatırlıyorlar, bizi yedek bir güç olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı. Bakırhan CHP'ye sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, "Oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerede? Sadece seçim geldiği zaman hatırlıyorlar, bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme" dedi.