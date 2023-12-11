İmamoğlu - Özel rekabeti başladı

5 Kasım'da yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra, Kemal Kılıçdaroğlu devrilirken, CHP'nin yeni yönetim modeli olarak, "İmamoğlu lider, Özel genel başkan" tasnifi gündemimize girdi. Bu bağlamda, İmamoğlu'nun desteği ile koltuğa oturan Özgür Özel'in Emanetçi (?) olup olmayacağı merak ediliyordu.

Aradan 40 gün geçerken, CHP derinliğinde gizli ve açık ilginç siyasi gelişmeler yaşanıyor.

CHP Eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel 'ortak bir hayalimiz var' diyerek yola çıkmışlardı, aralarında gizli rekabetin erken başladığı gözleniyor.

Özgür Özel'in seçildikten sonra CHP'nin Gölge Lideri olarak değerlendirilen Ekrem İmamoğlu'nun manevraları altında ezilmekten rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile koltuğa oturmanın da sıkıntısını yaşayan Özgür Özel'in, Kurultay sonrası kendisinden daha çok, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 'Gölge lideri' gibi davranmasından, Belediye Başkanı adayı olmak için teşkilatın önce İmamoğlu'na gitmelerinden, kendisinden daha çok ilgi görmesinden Özgür Özel'in rahatsız-tedirgin olduğu belirtiliyor.

Evet. CHP'deki 40 günlük gelişmelere bakarsak, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasındaki erken başlayan rekabette örnekler giderek çoğalıyor:

1) Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den önce Meral Akşener'le konuşması, İYİ Parti'den ret kararı çıkınca, İmamoğlu'nun yaptığı açıklamanın özelliği,

2) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in emirleri direkt İmamoğlu'ndan alarak, 39 ilçenin Belediye Başkanını belirleme çalışmaları, İmamoğlu'nun İstanbul'u da aşarak Türkiye'nin başka şehirlerindeki Beledıye Başkan adaylarını belirleme temasları (Örneğin İzmir, Trabzon, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illeri gibi...) Birçok il Başkanının adaylık için önce İmamoğlu'na gitmesi,

3) Muharrem İnce'nin, Özgür Özel'den önce Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi ve İzmir Belediye Başkan adaylığının konuşulması.

4) Özgür Özel'in Almanya'ya giderek Genel Başkanlığını tahkim etme çabası.

Yukarıdaki öne çıkan örnekler içinde, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki gizli rekabette MUHARREM İNCE'NİN HAMLESİ kulislerin önemli konusu...

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkatleri çekti.

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun uzaklaştırdığı Muharrem İnce ile görüşmesi ilgiyle izlendi...

İnce'nin İstanbul'da oy hesabı yapan İmamoğlu'na el uzatması sonrası kulislere İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceği bilgisi sızdı.

İnce, "Benim de kulağıma böyle şeyler geliyor" diyerek Özgür Özel'in kulağına kar suyu sıktı. Kendisinin Genel Başkan olduğı sırada, Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem İnce'nin İzmir belediye başkan adaylığını konuşmaları Özgür Özel'i rahatsız etmiş...

Nitekim, Özgür Özel'in, "Bir partinin genel başkanına belediye başkanı ol denmez" diyerek konuyu kapatması dikkat çekiciydi.

Özel'ın manidar sözleri üzerine, Muharrem İnce'nin de, "Özgür Bey'e saygısızlığım söz konusu olamaz. Ekrem Bey ile buluşmamın sebebi sadece onun için ne yapabileceğimi sormak" diyerek, kara kedi olmaktan kurtulma çabası olarak değerlendiriliyor.

REKABETTE SON DURUM: ALMANCILIK / İNGİLİZCİLİK

CHP Eşbaşkanları arasındaki rekabette bir başka ilginç durum da, Özgür Özel'ın GENEL BAŞKANLIĞINI TAHKİM ETME mücadelesinde Almanya'yı seçmesi.

Özel'in, Almanya Başbakanı Ssholtz ile konuşarak, Alman SDP toplantısında kendisinin çok alkışlanmasını sağlayarak, Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj verdiği konuşuluyor.

Hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu da Belediye Başkanı olduktan sonra ilk olarak İngiltere - Londra'ya gitmiş, derin İngiltere beyni Chatam House'da temaslar bulunmuş, döndükten sonra da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine İstanbullular karla mücadele ederken, Sarıyer'de balık ziyafeti vermişti.

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki gerçek güç paylaşımı meselesi CHP'yi ilgınç ve manidar noktalara sürüklemeye başladı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkardığı bir adaydı ve onun desteğiyle "koordinatör" olarak genel başkanlık koltuğuna oturdu. Dolayısıyla her ne kadar genel başkan olsa da en azından henüz partisinin lideri değil. CHP'nin tamamını kucaklayamadığını, Ekrem Imamoğlu'nun altında ezilmekte olduğunu görüyor. CHP'de iktidar paylaşım ve rekabet ilişkisi ancak Mart 2024 yerel seçimlerine kadar idare eder. Özel ve İmamoğlu rekabeti ve polemiklerini daha çok göreceğiz. Seçimleri kaybettıkten sonra Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olmak için muhakkak olağanüstü kongreyi toplayacaktır. 31 Mart 2024 sonrası, Özgür Özel, gizli anlaşmaya göre, koltuğu İmamoğlu'na verecek mi? Yoksa, Ekrem İmamoğlu'na çok kızan Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam ekibi ile gizlice anlaşıp koltuğu korumaya mı yönelecek?