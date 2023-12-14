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Bahçeli’den milletvekiline hediye klasik otomobil

Bahçeli, 1982 model aracı Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’a hediye etti.

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den milletvekiline hediye klasik otomobil
KLASİK otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti. Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.
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