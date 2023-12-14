Özgür Özel HDP-DEM ile nikah tazeleme peşinde!

CHP eşbaşkanlarından Özgür Özel, eski HDP yeni ismiyle DEM Parti'nin genel merkezine gitti. Yerel seçimlerde de işbirliği yapma konusu masaya yatırıldı. Peki DEM'in yeni eşbaşkanları bir aydan beri 'her yerde aday çıkaracağız' diyordu. Özgür Özel'in ziyareti ve yapılan görüşmelerden sonra yine her yerde aday çıkaracaklar mı? Bunu önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Ben sosyolojik bir benzetme yaparak aman yanlış anlaşılmasın; Özgür Özel'in HDP ziyaretini nikah tazelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum. Halkımızın arasında bir nikah tazeleme olayı vardır. Önce nikahın nasıl tazelendiği konusuna bakalım. Sonra Özgür Özel'in nikah tazeleme girişimini siyaset açısından analiz etmemiz söz konusu olacak.

NİKAH TAZELEMEK NEDİR?

Nikah tazelemek demek, yeniden nikah kıymak demektir. Bunu bir hocanın nezaretinde yapmak gerekmez. Yalnız birinin nikahı tazelemesi yetişmez. Evli eşlerin iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit yanında nikahı tazelemeleri lazımdır. Nikah tazelemek için hanımdan vekalet aldıktan sonra, iki erkek şahit yanında, (Öteden beri, nikahlım olan hanımımı, onun tarafından vekaleten ve tarafımdan asaleten kendime nikah ettim) denirse nikah tazelenmiş olur. Erkek, hanımından vekalet almadan kendi kendine şahitler huzurunda nikah tazeleyemez. Kadının nikah tazelemek için eşine (Nikahımızı kıymak üzere seni vekil ettim) demesi yetişir. Vekillikten azletmedikçe ömür boyu bu vekalet geçerlidir. Vekalet verirken şahit gerekmez. CHP-HDP zaten nikahlı. CHP ile HDP-DEM zaten beraber yürüyorlar, aynı yollarda su içiyorlar. Boşanmadılar. CHP ile HDP nikâhını Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş, 2010 yılından 2013'e kadar flört ederek gerçekleştirdiler. 2013 yılının Aralık ayı başında önce Kemal Kılıçdaroğlu meşhur Amerika gezisini yaptı. Ardından Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitti. Döndüler ve 2014 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için 'seni başkan yaptırmayacağız' diyerek yollara düştüler. Beraberliklerini takip ettikçe Derin Amerika, CHP ile HDP'yi 2013'te nikahladı. 2013 yılında Kııçdaroğlu- Demirtaş ittifakı başladı. Taksim Gezi kalkışmasında, 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde, 2015 genel seçimlerinde, 2017 Anayasa referandumunda, 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde, 2019 yerel seçimlerinde ve nihayet 20203 seçimlerinde CHP-HDP beraberliği sürdü. Evlilikleri 10 yıldır sürüyor. 31 Mart seçimleri için Özgür Özel, nikah tazeleme girişiminde bulundu. HDP-DEM, 2019 yerel seçiminde başta İstanbul-Ankara olmak üzere CHP adaylarının karşısına aday koymadılar.

YÜRÜYÜŞÜNDEN BELLİYDİ

31 Mart 2024 seçimlerinde de tazelenecek nikah sonrası DEM'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmayacağını öngörüyorum. Çünkü CHP ile DEM boşanmadılar. Tazelenecek nikah sonrası işbirliğinin daha da geniş olup olmayacağı ortaya çıkacak. Özgür Özel göreve geldiğinden beri HDP'ye çiçek verdi, el öptü. Milli birliği sarsacak açıklamalarda bile bulunmaktan gocunmadı. CHP aynı CHP! CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel kullandığı skandal ifadelerle PKK'nın siyasi uzantısı HEP-DEM'i aklamıştı. HDP-DEM'lilerle hiçbir sorununun olmadığını söyleyen Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim" diye konuşmuştu.

HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakan Özgür Özel, DEM genel merkezine giderek PKK'nın siyasi uzantısını akladı. CHP'deki değişimin HDP-DEM'de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.

SONUÇ

Siyasi gelişmelere ve arka planlarda yapılan temaslara baktıkça, meşhur banka reklamında olduğu gibi CHP ile HDP'nin yok birbirinden farkları. İkisi de Amerikan bankası diye yazmıştım geçen hafta, Özgür Özel, HDP'ye sosyalistlere, eski Marksistlere yöneldi. Ekrem İmamoğlu ağır abi olarak Meral Akşener ve sağ görüşlü partilere uzanmış durumda. İmamoğlu, Muharrem İnce'yi bile Akşener'e gönderiyor. Yani İmamoğlu ve Özel iş bölümü yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun gelecek siyasi kariyeri için Özgür Özel'in HDP ile nikah tazelemesi önemli bir girişim. CHP ile HDP-DEM belli ki aynı yastıkta kocamaya karar vermiş görünüyorlar.