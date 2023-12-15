Meclis üyelerinden oybirliği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen 1 milyar TL'yi geçen borçlanma kredisine oy birliği verdiklerini belirten AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, kamu bankasından kullanılan kredinin döviz cinsinden TL'ye döndürülmesinin ciddi bir kaynak avantajı da oluşturduğunu ifade ederek, "Yatırımların devam etmesi, İzmir'in temel sorunlarının çözümüne kaynak oluşturması adına oy birliği verdik" dedi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, değişik yatırımlarla ilgili kullanılacak kredilere oy birliği verdiklerini belirterek, "Biz yatırımların devam etmesi, İzmir'in temel sorunlarının çözümüne kaynak oluşturması adına bugüne kadar koyduğumuz anlayışın bir devamı olarak destek açıklıyoruz. İzmir'in sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için çalışıyoruz" dedi.