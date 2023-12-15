Vekil Hasan Bitmez yaşamını yitirdi

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez dün vefat etti. Milletvekili Hasan Bitmez için dün TBMM'de resmi tören düzenlendi. Bitmez'in cenaze namazı bugün Cuma namazının akabinde Fatih Camii'nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi'de defnedilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti.