‘İsrail giderek yalnızlaşıyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR İNSANLIK SUÇU VAR"

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız" dedi. Gazze konusunu Sayın Biden ile etraflıca ele aldıklarını da söyleyen Erdoğan,"Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın, çocuk, kadın yaşlı, okullar, camiler bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Biz de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik" dedi.

'ATEŞKES YOK' AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, İsrail'in 'ateşkes olmayacak' açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya, "İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail'in daha da artacak" ifadelerini kullandı.

'BİDEN F-16 KONUSUNA OLUMLU BAKTIĞINI SÖYLEDİ'

Biden ile F-16 konusundaki görüşmesiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu, bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler millet meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti" diye konuştu.