İsrail katliamın tanığı gazetecilere saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darp etti. Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

YERDE TEKMELEDİLER

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darp etti. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail polisleri ayrıca, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırdı. İsrail güvenlik güçleri, olay yeri yakınlarındaki Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı'ya da müdahalede bulundu.

GAZZE'DE 3 İSRAİLLİ ESİRİ 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRMÜŞLER!

Katil İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurdu. Kan donduran açıklamada, "İsrail ordu güçleri, çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verildi.