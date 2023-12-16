Karayılan’ın koruması etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın 2019'da korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunu açıkladı.

ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda terörist Aras'ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 terör eylemine katıldığını belirtti. Yerlikaya, "Hain terörist ile ilgili Şırnak'ta 4 Nisan 2017'de Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı, Şırnak'ta 5 Mayıs 2017'de Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı, Şırnak'ta 8 Ocak 2018'de 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı, Şırnak'ta 23 Şubat 2018'de 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı saldırı olayı tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.