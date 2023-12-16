Muhalefette istifa depremi sürüyor

İYİ Parti Aydın Çine İlçe Teşkilatı tarafından parti disiplinine aykırı hareketten dolayı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Belediye Meclis Üyeleri Cengiz İnce ve Semra Eroğlu istifa etti. İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu da partiden istifa ettiğini açıkladı. Ensarioğlu açıklamasında, "İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır" dedi.Öte yandan CHP'de ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren Denizli'nin Bekilli başkan adayı Zeki Yıkıcı, partiden istifa etti. Yıkıcı, "Altı oklu ilkeler uygulanamaz duruma geldiğinden CHP'den ayrılıyorum" dedi.