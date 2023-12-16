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Haberler Politika SP’li Bitmez toprağa verildi

SP’li Bitmez toprağa verildi

HABER MERKEZİ
SP’li Bitmez toprağa verildi
Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 15 Aralık doğumlu olan Bitmez, doğum gününde Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da mezarının bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuştuğu sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Bitmez, önceki gün hayatını kaybetmişti.
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