“Türkiye’nin yeni aydın sınıfına ihtiyacı var”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 3'üncü İlim Yayma Ödülleri'nin verileceği tören öncesi Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 kategoride ödüller sahiplerini bulmayı beklerken, vakfın 50. yılı dolayısıyla da Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ödüle layık görüldüğü açıklandı. 2 yılda bir düzenlenen ödüller çerçevesinde Sancar'ın ödül gecesine bir video göndereceği belirtilirken Bilal Erdoğan, çok sayıda başarılı öğrencinin yetişmesine imkan sağlayan vakfın Türkiye ve dünyaya bilimsel alanlarda kazanım akademisyenlere değer katma hedefinde olduğunu aktardı.

"SAVUNMADA SÖZ SAHİBİ"

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla Türkiye'nin savunma sanayi alanında söz sahibi ülkeler arasına girdiğini ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öğrenciler için bir rol, model olduğunu belirten Erdoğan, "Hakikaten fikir insanlarına ihtiyacımız var ki insanlığı sorgulamaya sevk edebilsinler. Bizim yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var ve bu yeni aydın sınıfı Selçuk Bey gibi yerli, milli, kendi milletinin menfaatlerini, değerlerini önceleyen bir aydın sınıfı olarak ortaya çıkmak durumunda" dedi. "Dolayısıyla ben o yönüne özellikle çok önem veriyorum" diyen Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri de işte tam da bu tür rol modellerin sayısını artırmak istiyor ki gençlerimiz hem yerlilik ve millilik konusunda hem kendi kimliğimiz ve kültürümüz konusunda köklü bir noktada dursunlar. Özellikle bu stratejik alanlarda bağımlılığınız olmazsa o zaman kendi kararlarınızı daha özgüvenle daha kendinizden emin bir şekilde verebilirsiniz. Biz millet olarak tarihte boyunduruk altına gelmemişiz biz her zaman bağımsız olmayı her şeye tercih etmiş, yeğlemiş bir milletiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜL 150 CUMHURİYET ALTINI OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek törende büyük ödül 150 cumhuriyet altını, diğer 2 ödül ise 50'şer cumhuriyet altını olarak takdim edilecek.