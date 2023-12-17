İmamoğlu ve Özel’in ��Saraçhane Pazarlık Masası’

CHP'nin 'gölge lideri' Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün (cuma günü) Saraçhane'de aniden bir araya geldiler.

CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in aniden buluşmak durumunda kalışlarını Saraçhane pazarlık masası olarak değerlendiriyorum.

Bu Saraçhane görüşmesinin zamanlaması, masada ele alınan konularla ilgili sızan bilgiler çok manidar. Zamanlama manidar. CHP Parti Meclisi perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyemedi. Çünkü İzmir adayı konusunda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel anlaşamamışlardı.

Hemen Özgür Özel, gölge lideri (patronu) Ekrem İmamoğlu'na gitmek ihtiyacı duydu. Ele alınan konular manidar.

Kulislere sızan bilgilere göne, başta İzmir olmak üzere Muharrem İnce muamması Memleket Partisi'ne, PKK'nın siyasi kolu eski HEDEP-DEM'e ve İşçi Partisi'ne İstanbul'da verilecek kontenjanlar gibi hassas konularda bazı pazarlıklar...

Saraçhane Masası'ndan çıkan iddialar şöyle:

1) Özgür Özel, Muharrem İnce ile buluşacak. Nitekim Muharrem İnce, İmamoğlu ile iki kez buluştu ama Özgür Özel ile hala görüşmedi. Özgür Özel'in işi ağıra alması İnce'ye karşı limoni davranışlardan İmamoğlu rahatsız oldu.

2) Memleket Partisi'ne değişik bir formülle kontenjanlar verilecek. PKK'nın siyasi kolu DEM'in alacağı işbirliği kararı bağlamında Esenyurt ilçesi adayı desteklenecek. İşçi Partisi'ne Adalar İlçe Belediye Başkanlığı verilmesi planlanıyor.

3) Özlem Çerçioğlu Aydın'da kalacak. İzmir'de İmamoğlu'nun adamı Buğra Gökce ağırlık kazandı. Bir haftadır Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir krizine ilişkin ilginç bir bilgi kulislere sızdı. Mevcut Başkan Tunç Soyer'e, kurultay sürecindeki gitgelleri, güven vermeyen tutumu ve hizmette yüksek kusurları nedeniyle Özgür Özel'in sıcak bakmadığı biliniyordu.

Eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında telefon ve yüz yüze yapılan konuşmalarda Tunç Soyer'in yerine Özgür Özel (Kemal Kılıçdaroğlu'nun tesiriyle) Ekrem İmamoğlu'nun gölge adamı Buğra Gökçe'ye karşı masaya Çerçioğlu-İzmir adayını sürmüş. Eş başkanlar arasında İzmir için başka isimlerin de konuşulduğu iddia ediliyor. Eş başkanların sıkıntısını gidermek için İzmir Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Murat Bakan isimlerinin konuşulduğu da söyleniyor. Selin Sayek Böke'nin halen CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın ise İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmaları nedeniyle Ankara'da kalmaları yararlı görülmüş. Saraçhane Masası'ndan çıkan eğilime göre Özlem Çerçioğlu Aydın'da kalacak. İmamoğlu'nun adamı Buğra Gökce İzmir'de yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Özlem Çerçioğlu'nun İzmir adayı olması halinde Aydın'dan CHP Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı. Bülent Tezcan'ın cuma günü, anjiyo olmak için gittiği Ankara Güven Hastanesi'ndeki doktorlar, bir damarının tıkalı olduğunu ve acil olarak Bypass ameliyatına alınması gerektiğini söylediler.

Bypass ameliyatı yapıldı.

4) Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanları, İstanbul ilçelerinden belediye başkan adayı oluyor.

EKREM'İN ADAMLARI

* CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Ataşehir adayı, * İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş Üsküdar adayı, * İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen Eyüpsultan adayı, * İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Fatih adayı, * Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sultanbeyli adayı, * İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan Şişli adayı oluyor.

SARIGÜL ÇOK RAHATSIZ

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekledi. Kılıçdaroğlu kazansaydı, oğlu Emir Sarıgül, CHP Şişli Belediye Başkanı olacaktı. Ekrem İmamoğlu'nun adamını Şişli adayı yapmasından Sarıgül'ün rahatsız olduğu konuşuluyor. Sarıgül önceki gün ilginç bir tweet atıp sonra da sildi. Bu paylaşım Ekrem İmamoğlu'na derin bir mesaj olarak yorumlandı. Sarıgül'ün o manidar paylaşımı şu şekilde: "İnsanlar kitap gibidir.

Gerçek karakterlerini kapağına bakınca değil, zamanla sayfalarını okudukça anlarsınız."

İSTANBUL İÇİN ADAY LİSTESİ

Sızan CHP ilçe aday listelerine göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalırken diğer ilçelerdeki adaylar değişiyor.

Bakırköy: Ertan Yıldız, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Beylikdüzü: Murat Çalık, Beyoğlu: İnan Güney, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Erhan Güzel, Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt, Ali Gökmen, Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe, Güngören: Temel Akkoç, Küçükçekmece: Kemal Çebi, Silivri: Doruk Bulut. Ve... Maltepe: Deniz Erzincan (Kemal Kılıçdaroğlu'nun has adamı Ali Kılıç'ı, Ekrem İmamoğlu yedi).

SONUÇ

CHP'nin gölge lideri Ekrem İmamoğlu ile devirdiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında giderek şiddetlenen bir gerilim var.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tesirini kırmaya yönelirken Özgür Özel'in ortada kaldığı ve şaşkına döndüğü konuşuluyor.

İmamoğlu, diğer illerin delege bazındaki gücünü giderek İstanbul ilçelerine (kendi adamlarını belediye başkan adayı yaparak) İstanbul dışına yaydığı (örneğin özgül ağırlığı yüksek İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleme pozisyonu) gözleniyor.

İstanbul seçimlerini kaybettikten kısa bir süre sonra muhtemelen Mayıs-2024'te CHP Genel Başkanı olma hazırlıklarını stratejik olarak yürütüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. 31 Mart 2024 sonrası hezimet yaşayacağı gözlenen CHP'de çok şenlik olacak çok. Aziz milletimiz kavga olan eve gelin vermedi. Kavga olan CHP evine belediye başkanlıklarını da vermez.