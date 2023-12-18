7 ayda 600 milletvekilinden 61’i partilerden istifa etti

14 Mayıs Genel Seçimleri'nin ardından TBMM'ye seçilen 600 milletvekilinden 61'i genel seçimlere ortak listeden giren partilerin milletvekilleri ve çeşitli nedenlerle partisinden istifa etti.

Bu çerçevede CHP listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38'i istifa ederken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partisinde kaldı. CHP'den istifa eden 38 milletvekilinden 15'i Demokrasi ve Atılım Partisi'ne, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü ise Demokrat Parti'ye geçti.

CHP'den Gelecek Partisi'ne geçen 10 milletvekili grup kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlamak adına yine istifa ederek Saadet Partisi'ne geçmiş, 20 milletvekili ile Meclis'te grup kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat etmesi üzerine Saadet-Gelecek ortak grubu düşmüştü. Bu nedenle CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçmişti.