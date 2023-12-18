Ortaokullarda aynı anda iki yabancı dil öğretilecek

MEB, 5. sınıf öğrencilerinin yeni dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"ni devreye aldı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hayata geçirilen projede yabancı dil ders saati artırıldı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı. Edinilen bilgiye göre yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor. Öğrenciler 18 saat İngilizce ve 4 saat Almanca olmak üzere 22 saat yabancı dil eğitimi görüyor. MEB, projeyi yakından takip ederek pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin karar verecek.